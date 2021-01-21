В Совете Федерации предложили наказывать за «трэш-стримы» лишением свободы на срок до шести лет

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил ввести за «трэш-стримы» наказание вплоть до шести лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

Пушков предложил дополнить статью 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) еще одним , который запрещает «трэш-стримы», содержащие элементы насилия, угрозы для здоровья и унижение человеческого достоинства. Наказывать за такие стримы Пушков предложил штрафом, общественными работами и лишением свободы на срок от трех до шести лет.

«Естественно, если речь идет о прямом участии или соучастии в убийстве, то этот срок может быть больше», — заявил сенатор ТАСС.

Он добавил, что его предложения могут отразить в концепции будущего законопроекта о «трэш-стримах», который будет обсуждаться с правительством.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин уже заявил, что ведомство поддерживает введение уголовного наказания для организаторов «трэш-стримов», пишет «Интерфакс».

В начале декабря во время стрима блогер Reeflay (настоящее имя Стас Решетников) выгнал на улицу без верхней одежды находившуюся в его доме девушку. Через несколько часов ее нашли мертвой. У погибшей обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и кровоподтеки.

СК заявил, что «многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей» во время прямых эфиров Reeflay (она регулярно участвовала в его стримах). Блогера обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, и отправили под арест.

Вскоре после этого сенатор Алексей Пушков призвал запретить «трэш-стримы». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение, заявив, что нельзя допускать «такие страшные вещи в интернете».