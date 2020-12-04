Суд арестовал на два месяца блогера Reeflay, во время стрима которого умерла девушка. Ему грозит до 15 лет колонии

Раменский суд Подмосковья арестовал Стаса Решетникова (Reeflay), по уголовному делу, заведенному после того, как во время его стрима умерла девушка. Решетников заключен под стражу сроком на два месяца, сообщает агентство «Москва».

Блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ), сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

2 декабря во время стрима Решетников выгнал на улицу без верхней одежды находившуюся в его доме девушку. Через несколько часов он решил впустить ее обратно, но девушка уже была без сознания. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала ее смерть — даже во время общения с медработниками Решетников продолжал вести трансляцию.

Врачи скорой помощи, как сообщалось, при первичном осмотре не обнаружили на теле умершей видимых повреждений. «Однако в прямых эфирах, которые вел мужчина в сети интернет, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия», — заявила пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области. Позже судмедэксперты обнаружили у погибшей закрытую черепно-мозговую травму и множественные кровоподтеки. Было возбуждено уголовное дело, Решетникова задержали.