В Совете Федерации хотят запретить «трэш-стримы». Валентина Матвиенко заявила, что нельзя допускать «такие страшные вещи в интернете»

В Совете Федерации предложили разработать закон о запрете «трэш-стримов» после того, как во время стрима блогера Reeflay умерла девушка. Об этом сообщает РИА Новости.

Вопрос о необходимости запрета «трэш-стримов» поднял сенатор Алексей Пушков. «Пропаганды поведения, унижающего жизнь и достоинство человека, в интернете быть не должно», — сказал он.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение Пушкова: «Мы не должны допускать такие страшные вещи в интернете. Давайте в конце января обсудим предложения по этому вопросу».

Матвиенко поручила комитету Совета Федерации по законодательству проработать вопрос о запрете «трэш-стримов», пишет ТАСС.

2 декабря во время стрима блогер Reeflay (настоящее имя Стас Решетников) выгнал на улицу без верхней одежды находившуюся в его доме девушку. Через несколько часов он решил впустить ее обратно, но она уже была без сознания. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала ее смерть. Блогер даже во время общения с медработниками продолжал вести трансляцию.

Судмедэксперты обнаружили у погибшей закрытую черепно-мозговую травму и кровоподтеки. СК заявил, что «многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей» во время прямых эфиров Reeflay (она регулярно участвовала в его стримах). Блогера обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, и отправили под арест.