Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о смягчении действующих ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Так, с 22 января возобновляется работа колледжей, спортивных школ и детских досуговых учреждений дополнительного образования, находящихся в ведомстве московского правительства. В вузах, по решению Минобрнауки РФ, продолжается удаленное обучение до 6 февраля.

Также разрешена работа музеев, библиотек и других учреждений культуры. В театрах, кинотеатрах и концертных залах максимально число зрителей разрешено увеличить с 25% до 50% от общей вместимости зала.

При этом сохраняются действующие ограничения в работе ресторанов, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других развлекательных заведений.

Пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется продолжать сохранять домашний режим, а для организаций остается в силе требование о переводе не менее трети сотрудников на удаленную работу.

Неделю назад Собянин объявлял о возобновлении работы московских школ в обычном режиме.

Согласно данным федерального штаба по борьбе с вирусом, в Москве зарегистрированы в общей сложности более 900 тысяч случаев заражения коронавирусом. 12,6 тысячи человек умерли, 752 тысячи человек выздоровели.

По словам Собянина, число выявляемых заболеваний в Москве значительно снизилось по сравнению с декабрем — сейчас ежедневно фиксируются от двух до четырех тысяч новых случаев COVID-19. Лечение в больницах от инфекции проходят 11,8 тысячи человек, что является минимальным количеством с конца ноября, сообщил мэр. Прививку от коронавируса, по данным Собянина, сделали уже свыше 220 тысяч москвичей.