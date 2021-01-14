Собянин продлил антикоронавирусные ограничения в Москве на неделю. Но объявил об открытии школ

Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил антикоронавирусные ограничения, действующие в городе, на одну неделю — до 21 января. При этом Собянин объявил, что с понедельника, 18 января, учащиеся московских школ с 1 по 11 классы вернутся к учебе в обычном режиме, а транспортные карты школьников разблокируют.

Почему именно на неделю? По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок. Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений.

Городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы до 21 января будут или работать дистанционно, или находиться на каникулах.

Глава города подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса в Москве «пока остается неопределенной». По его словам, новогодние каникулы позволили остановить рост заболеваемости и разорвать множество цепочек распространения коронавируса. Несмотря на это в больницах города по-прежнему остается более 13 тысяч человек, заболевших коронавирусной инфекцией, — столько же, сколько и до праздников.

Собянин призвал москвичей быть максимально осторожными, соблюдать дистанцию друг с другом и использовать средства защиты. Кроме того, отметил он, предприятия и организации города должны «скрупулезно выполнять предписания санитарных врачей». Он также посоветовал не откладывать решение о вакцинации — сейчас, по его словам, прививку ежедневно делают несколько тысяч москвичей.

По официальной статистике оперативного штаба, в начале января количество ежедневных новых случаев коронавируса значительно снизилось: в последнюю неделю ежедневно заболевали четыре-пять тысяч москвичей, что примерно соответствует уровню середины октября. В конце декабря фиксировались шесть-семь тысяч новых случаев в день, а рекордное значение было 24 декабря — 8 203 случая.

Антиковидные ограничения в Москве ввели 13 ноября 2020 года. Ожидалось, что они будут действовать до 15 января.

О каких ограничениях речь вузы и колледжи перевели на удаленку;

студентам и школьникам, перешедшим на дистанционное обучение, рекомендовали соблюдать домашний режим;

ресторанам и клубам запретили работать с 23:00 до 06:00 (в том числе в новогоднюю ночь), но разрешили в это время торговать навынос и работать в режиме доставки;

ночным клубам, дискотекам, караоке, боулинг-клубам, картинг-центрам запретили продавать еду и проводить развлекательные мероприятия;

в театрах, кинотеатрах и концертных залах ограничили максимальное число зрителей — не более чем 25% от общей вместимости зала;

запретили культурные, развлекательные и просветительские мероприятия со зрителями, кроме тех, что организуют городские власти;

разрешили проводить спортивные мероприятия со зрителями только после согласования с властями;

приостановили работу детских лагерей дневного пребывания и детских развлекательных центров, которые расположены в зданиях.

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