Российский автодилер «Рольф» передумал продавать собственный бизнес. Компанию выставили на продажу в 2019 году после уголовного дела на ее основателя

Крупнейший российский автодилер «Рольф» прекратил переговоры о продаже бизнеса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Светлану Виноградову.

«Тема с продажей закрыта, не рассматривается. Она была закрыта в связи с началом пандемии. Тот процесс, который был начат, приостановлен», — сказала Виноградова.

Она уточнила, что речь идет не о временной приостановке, а о полном закрытии темы с продажей автодилера, добавляет ТАСС.

«Рольф» выставили на продажу в 2019 году после того, как СК завел на основателя компании Сергея Петрова дело о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.

Когда СК собщил о деле, Петров находился за границей, он отказался возвращаться в Россию. Уголовное преследование он связывал с попытками рейдерского захвата компании. Петрова объявили в международный розыск.

Обвинения в выводе денег также предъявили бывшему генеральному директору «Рольфа» Татьяне Луковецкой и директору кипрской компании Panabel Limited (в ее пользу, по версии следствия, вывели деньги) Георгию Кафкалия. Они объявлены в розыск. Под домашним арестом в России находится директор департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро.