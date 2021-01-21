Двух подростков в Подмосковье задержали по подозрению в подготовке нападения на школы

В подмосковном городе Люберцы задержали 16-летних десятиклассника и студента колледжа, которых подозревают в подготовке нападения на школы. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

Изъято «два кустарно изготовленных пистолета, 9 петард, совмещенных с пулями», сказал собеседник агентства.

По его словам, подростки — сторонники движения «Скулшутинг». В 2020 году они якобы обсуждали «план возможного нападения на образовательные учреждения Московской области с целью убийств учеников и педагогов».

Источник агентства добавил, что решается вопрос о деле по фактам подготовки убийства и незаконного хранения оружия. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Телеграм-канал 112 без указания на источник пишет, что дела на задержанных уже завели, не уточняя, по какой статье или статьям.

Как утверждает 112, подростки «насмотрелись на ютьюбе роликов с массовыми расстрелами в школах и прониклись», начали «всерьез разрабатывать планы нападений на образовательные учреждения».

Об этом же сказал источник ТАСС, также сообщивший, что в отношении подростков идет проверка, после которой примут процессуальное решение. По данным ТАСС, подростки живут не в самих Люберцах, а в поселке Красково Люберецкого района.

Телеграм-канал 112 приводит имена задержанных. Во «ВКонтакте» можно найти профиль, предположительно, одного из них. На странице есть видеозапись, представляющая собой нарезку кадров с вооруженными подростками, в том числе записи с камер наблюдения в школе «Колумбайн». Возможный аккаунт второго подростка, которого назвал канал 112, удален.

Слово «скулшутинг» в российском интернете можно встретить, начиная как минимум с 2018 года. В 2020 года глава Совбеза РФ Николай Патрушев говорил, что в России количество «участников молодежных субкультур, таких, как „скулшутинг“, „колумбайн“» превысило 70 тысяч человек.