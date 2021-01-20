В штаб Навального в Омске пришла полиция

Полиция Омска пришла в местный городской штаб сторонников Алексея Навального.

Как пишут в твиттере сотрудники штаба, правоохранительные органы намерены провести «осмотр». При этом полицейские запрещают снимать происходящее на фото и видео и отбирают у сотрудников штаба телефоны.

Кроме того, на координатора штаба Ольгу Картавцеву собираются составить административный протокол за анонс в соцсетях митинга 23 января в поддержку Алексея Навального.

Вечером 17 января Алексей Навальный вернулся в Москву из Берлина, где он почти пять месяцев лечился после , предположительно, ядом «Новичок». В аэропорту его задержали, а на следующий день по требованию ФСИН суд продлил его срок задержания до 15 февраля. Заседание суда проходило прямо в полицейском участке, адвокатов Навального известили о нем за несколько минут до начала заседания. ФСИН добивается того, чтобы оппозиционеру заменили условный срок на реальный по .

Сразу после заседания суда в соцсетях было опубликовано видеообращение Алексея Навального, в котором он призывает своих сторонников выйти на улицы. Штабы Навального объявили о проведении акций протеста в более чем 40 городах России днем 23 января.