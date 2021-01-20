Байден пообещал сразу после инаугурации вернуть США в ВОЗ и остановить строительство стены на границе с Мексикой

Избранный президент США Джо Байден через несколько часов после вступления в должность 20 января подпишет несколько указов, меморандумов и директив, «чтобы обратить вспять самый серьезный ущерб, нанесенный администрацией» его предшественника Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте переходной команды Байдена.

Байден планирует в том числе отменить (ВОЗ). Как сказано в сообщении, ВОЗ «имеет решающее значение для координации международных мер борьбы с COVID-19».

«Как только Соединенные Штаты возобновят взаимодействие с ВОЗ, администрация Байдена- будет работать с ВОЗ и нашими партнерами над укреплением и реформированием организации», — говорится в заявлении.

Кроме того, Байден намерен остановить строительство США и Мексики и отменить .

Байден уже выдвигал несколько инициатив как избранный глава государства. Так, он представил план почти на два триллиона долларов по стимулированию экономики в условиях пандемии. Среди предложенных им мер — дополнительная выплата гражданам США по 1400 долларов кроме 600 долларов, которые в декабре 2020-го одобрил конгресс.

Джо Байден победил на выборах президента США, которые прошли в ноябре 2020 года. Он представляет Демократическую партию США. Трамп проработал президентом один срок, его инаугурация состоялась 20 января 2017-го.