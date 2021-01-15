Байден предложил выплатить большинству американцев по 1400 долларов из-за пандемии. В дополнение к уже одобренным 600 долларам

Избранный президент США, демократ Джо Байден, который вступает в свои полномочия 20 января, представил план по стимулированию экономики в условиях пандемии на почти 1,9 триллиона долларов, сообщает Reuters.

Байден предложил направить около одного триллиона долларов на прямую помощь домохозяйствам, 440 миллиардов долларов — на помощь малому бизнесу, больше всего пострадавшему от пандемии, 415 миллиардов долларов — на борьбу с пандемией и на вакцинацию.

Джо Байден считает, что жителям США нужно выплатить по 1400 долларов помимо тех 600 долларов, которые ранее одобрили в Конгрессе США. Также он предложил увеличить размер дополнительного страхования по безработице с 300 до 400 долларов в неделю.

В декабре 2020 года Конгресс США утвердил прямые выплаты большинству американцев в размере 600 долларов в рамках пакета мер поддержки экономики почти на 900 миллиардов долларов. В том же месяце палата представителей, которую контролирует Демократическая партия, проголосовала за увеличение прямых выплат до 2000 долларов, но сенат, контролируемый Республиканской партией, отклонил эту инициативу, несмотря на то, что ее поддерживал действующий президент США, республиканец Дональд Трамп.

В начале января вандалы атаковали дом лидера большинства сената, республиканца Митча Макконнелла, а также дом спикера палаты представителей Конгресса, демократа Нэнси Пелоси. Атаки связали с отказом сената увеличить размер прямых выплат до 2000 долларов.

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