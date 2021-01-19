Соцсеть Parler, заменившая сторонникам Трампа твиттер, возобновила работу на российском хостинге

Сервис микроблогов Parler, популярный у американских ультраправых активистов, заработал на российском хостинге. Об этом пишет Reuters.

После беспорядков в Вашингтоне 6 января 2021 года хостинг Parler прекратила компания Amazon, а приложение из своих магазинов удалили Apple и Google.

Как поясняет Forbes, сервис стал популярен у сторонников действующего президента США Дональда Трампа после того, как его забанили в твиттере. «Приложение стало самым скачиваемым в App Store после того, как Twitter заблокировал аккаунт Трампа 8 января», — пишет Forbes. Отключив Parler от интернета, технологические компании пытаются «подавить подстрекательства к насилию», добавляет журнал.

Reuters указывает, что Parler с 18 января частично возобновил работу на хостинге, предоставляемом компанией DDoS-Guard. Ее владельцы — Евгений Марченко и Дмитрий Сабитов из Ростова-на-Дону.

Согласно информации на сайте самой DDoS-Guard, компания работает с 2011 года. Среди ее клиентов — Минобороны РФ, радиостанция «Эхо Москвы» и газета «Аргументы и факты», пишет TAdviser.

На момент публикации новости основной функционал Parler не был доступен. На главной странице размещено обращение о «технических сложностях», которые сервис обещает решить, а также пост гендиректора соцсети Джона Матце, где говорится, что «несмотря на угрозы и преследования, ни один сотрудник Parler не уволился».

Дональда Трампа навсегда заблокировали в твиттере «в связи с высоким риском дальнейшего подстрекательства к насилию». За два дня до этого соцсеть удалила три твита Трампа и предупредила, что ему грозит постоянный бан, если он продолжит нарушать ее правила.

Вечному бану предшествовало обращение сотрудников Twitter к главе компании Джеку Дорси с просьбой провести расследование действий компании, которые, по мнению авторов письма, привели к тому, что твиттер сыграл свою роль в беспорядках в Вашингтоне.