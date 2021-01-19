Павел Дуров сообщил, что из Telegram удалили сотни призывов к насилию в США

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил 18 января в своем канале, что на минувшей неделе администраторы мессенджера заблокировали сотни призывов к насилию в США.

Дуров отметил, что Telegram «приветствует мирные дебаты и протесты», но всегда выступал против призывов к насилию — это запрещено правилами платформы. Он добавил, что команда Telegram «продолжает обрабатывать сообщения от пользователей, а также активно удаляет контент, прямо подстрекающий к насилию».

Основатель Telegram поблагодарил пользователей, сообщивших о противоправном контенте.

17 января американская некоммерческая организация обратилась в суд с иском к корпорации Apple, в котором потребовала удалить приложение Telegram из App Store из-за того, что мессенджер, по заявлению организации, распространяет антисемитский, расистский и неонацистский контент. Павел Дуров прямо не комментировал этот иск.

После штурма Капитолия сторонники Дональда Трампа стали использовать Telegram вместо соцсети Parler, которую Apple и Google удалили из своих магазинов приложений.