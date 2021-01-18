Американская «Коалиция за безопасный интернет» через суд потребовала от Apple удалить Telegram из своего магазина приложений

Американская некоммерческая организация подала в суд на корпорацию Apple, требуя удалить приложение Telegram из App Store. Об этом сообщает The Washington Post.

Иск подан от имени организации и ее президента Марка Гинсберга. Истцы утверждают, что в Telegram распространяется антисемитский, расистский и неонацистский контент, что нарушает правила App Store для приложений.

Гинсберг, являющийся по национальности евреем, заявляет в иске, что антисемитский контент Telegram подвергает его опасности и из-за этого он имеет право подать в суд на Apple, так как является владельцем айфона.

Истцы утверждают, что Telegram, в частности, не пресек экстремистские высказывания после . «Telegram выделяется как распространитель [разжигающих ненависть высказываний] даже по сравнению с Parler», — считает Гинсберг.

Coalition for a Safer Web планирует подать иск с требованием удалить Telegram из магазина приложений и против корпорации Google.

После того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили штурм Капитолия, Apple и Google удалили из своих магазинов приложений соцсеть Parler, популярную у сторонников Трампа. Amazon, представлявший соцсети услуги хостинга, объявил о ее отключении от своих серверов.

После этого пользователи Parler стали переходить в другие соцсети, в том числе в Telegram, где и раньше общались сторонники ультраправых идей. В прошлом Telegram также был главной площадкой сторонников «Исламского государства», но в 2019 году соцсеть в сотрудничестве с полицейской службой Евросоюза заблокировала тысячи каналов ИГ.