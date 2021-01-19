Дональд Трамп записал прощальную речь

Действующий президент США Дональд Трамп, чьи полномочия истекают 20 января, записал прощальное видеообращение к нации. Белый дом распространил выдержки из обращения. Сообщение администрации Трампа в твиттере привел корреспондент Voice of America Стив Хёрман, также выдержки опубликовал телеканал CBS.

Обновление. В 16 часов по Вашингтону 19 января (в 00:00 мск 20 января) обращение Трампа опубликовали в ютьюб-аккаунте Белого дома.

Прощальная речь президента Дональда Трампа The White House

«На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в обеспечении безопасности и процветания Америки», — сказано в обращении Трампа.

Я принял на себя жесткие битвы, самые трудные бои, самые трудные решения — потому что именно для этого вы меня выбрали. Наша повестка дня была не о правых или левых, не о республиканцах или демократах, а о благе нации.

Трамп признал, что проиграл выборы президента только 6 января, когда его сторонники . «Все американцы были в ужасе от нападения на Капитолий. Политическое насилие — это нападение на все, что мы, американцы, чтим. Его нельзя терпеть», — заявил уходящий президент.

Трамп добавил, что восстановил союзы США с другими странами и противостоял Китаю, «как никогда раньше». Он подчеркнул, что гордится тем, что за время своего президентства не начал ни одну войну. Трамп добавил, что политическое движение, которое он начал, «еще только начинается».

Полномочия Трампа на посту президента США истекают в полдень 20 января 2021 года.

Трамп отказался присутствовать на инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая пройдет 20 января в Вашингтоне.