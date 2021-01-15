Уэйн Руни завершил карьеру игрока и стал главным тренером английского клуба «Дерби Каунти»

Английский футболист Уэйн Руни решил завершить карьеру игрока. 35-летний Руни назначен главным тренером клуба «Дерби Каунти», который выступает в Чемпионшипе — втором по силе дивизионе английского футбола. Контракт подписан сроком на 2,5 года.

Руни входит в тренерский штаб команды с января 2020 года, а с ноября он выполнял обязанности главного тренера на временной основе. За «Дерби Каунти» он провел 35 матчей как игрок.

Уэйн Руни — один из лучших нападающих в истории английского футбола. Он выступал за «Эвертон», в составе которого дебютировал в 16 лет в 2002 году, за «Манчестер Юнайтед» и сборную Англии. В составе «Манчестера» он выиграл Лигу чемпионов и пять раз стал победителем чемпионата Англии. Руни — лучший бомбардир в истории «Манчестера» (253 гола) и английской национальной сборной (53 гола).