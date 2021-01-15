Глава Минздрава: привитые от ковида должны носить маски, чтобы никого не заражать

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что люди, привившиеся от коронавирусной инфекции, должны продолжать носить защитные маски до формирования . Его слова приводит «Интерфакс».

Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев — от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования.

14 января губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что местные жители, получившие вакцину «Спутник V», смогут не носить маски. Вместо этого им выдадут бейджи о том, что они привились от коронавируса. Местные жители, пишет «Интерфакс», раскритиковали предложение главы области.

Разработчик российской вакцины «Спутник V» сообщил в декабре 2020 года, что ее эффективность против тяжелых случаев COVID-19 составляет 100%. Общая эффективность препарата оценивается в 91,4%.

Вакцинация от коронавируса в России началась 5 декабря.

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