Глава Минздрава: привитые от ковида должны носить маски, чтобы никого не заражать

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что люди, привившиеся от коронавирусной инфекции, должны продолжать носить защитные маски до формирования коллективного иммунитета. Его слова приводит «Интерфакс».
Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев — от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования.
14 января губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что местные жители, получившие вакцину «Спутник V», смогут не носить маски. Вместо этого им выдадут бейджи о том, что они привились от коронавируса. Местные жители, пишет «Интерфакс», раскритиковали предложение главы области.
Разработчик российской вакцины «Спутник V» сообщил в декабре 2020 года, что ее эффективность против тяжелых случаев COVID-19 составляет 100%. Общая эффективность препарата оценивается в 91,4%.
Вакцинация от коронавируса в России началась 5 декабря.