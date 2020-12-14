Разработчик вакцины «Спутник V» оценил в 100% ее эффективность против тяжелых случаев COVID-19

Эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания COVID-19 составила 100%, сообщили разработчики препарата.

«Среди подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжелых случаев заболевания, в то время как в группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было», — сказано в сообщении.

Общая эффективность препарата оценивается в 91,4%. Выводы сделали на основе данных, полученных в третьей (последней) контрольной точке исследования.

Как утверждают разработчики вакцины, эффективность выше 90% подтвердили в каждой из трех контрольных точек.

«Спутник V» стал первой зарегистрированной в России вакциной от COVID-19. Препарат разработали в Центре эпидемиологии имени Гамалеи.

С 5 декабря в Москве идет вакцинация от коронавируса, 14 декабря Минздрав объявил, что вакцину получили все регионы РФ. В первую очередь вакцину должны получить учителя, медики и социальные работники. Сколько доз препарата разослали по регионам, Минздрав не уточнил.

Как сказал 14 декабря директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, в России «в гражданский оборот выведено» 320 тысяч доз». Сколько человек уже получили препарат, он оценивать не стал: «Сейчас очень трудно, то есть невозможно говорить, сколько точно провакцинированы вне клинических испытаний по причине того, что, когда мы с вами беседуем, в это время вакцина, которая вводится в гражданский оборот, плывет, летит и едет к своему конечному потребителю» (цитата по «Интерфаксу»).