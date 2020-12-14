Глава Минздрава: вакцину от коронавируса доставили во все регионы России

Партии вакцины «Спутник V» от коронавируса поступили 14 декабря во все регионы России. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на онлайн-форуме «Единой России».

Он не уточнил, сколько доз вакцины произведено и разослано по регионам к настоящему времени.

«Спутник V» стала первой зарегистрированной в России вакциной от коронавируса. 5 декабря стартовала вакцинация в Москве и Подмосковье, а с 7 декабря — в остальных регионах страны. В первую очередь прививаются учителя, медики и социальные работники.

Как рассказали источники «Медузы», федеральный центр потребовал от региональных властей до конца первого полугодия 2021 года привить от ковида не менее 30% населения. Для этого потребуется больше 20 миллионов доз вакцины. Однако в настоящее время, по сведениям источников «Медузы», на всю страну есть только 300 тысяч доз.

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Все о вакцинах

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