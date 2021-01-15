Евгений Пригожин предложил установить памятник на месте гибели российских журналистов в ЦАР

Бизнесмен предложил за свой счет установить памятник на месте убийства российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике.

Как сообщает в ВК пресс-служба его компании «Конкорд», соответствующую просьбу, которая названа «важной для укрепления дружеских связей между РФ и ЦАР», Пригожин озвучил в письме министру культуры африканской страны Дьедоне Ндомате.

Этот памятник как дань памяти всем жертвам вооруженного конфликта в ЦАР призван стать символом победы центральноафриканцев в многолетней борьбе с бандитами и обозначить помощь РФ в приближении этой победы.

Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко убили в ЦАР 30 июля 2018 года. Они отправились туда для съемок документального фильма о российских наемниках из ЧВК Вагнера, которую связывают с Пригожиным.

Следственный комитет заявлял, что россиян в ЦАР убили местные жители с целью ограбления. назвал эту версию не соответствующей действительности. По данным центра, ее придумали сотрудники структур Пригожина, а нападение на россиян было заранее спланированным.