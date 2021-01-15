Бывший советник Путина Андрей Илларионов сообщил об увольнении из Института Катона из-за поста о штурме Капитолия

Бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов сообщил об увольнении из Института Катона, где он работал старшим научным сотрудником. Об этом Илларионов написал в своем ЖЖ.
«Как сообщил мне вице-президент Института, причиной является содержание постскриптумов, присоединенных к моему посту в этом блоге „Поджог Рейхстага“ — 2021», — сказано в записи.
В посте, о постскриптумах к которому речь, Илларионов назвал протесты на Капитолийском холме 6 января 2021 года мирными, а штурм Капитолия — ловушкой.
Постскриптумы в посте содержат видеоролики и ссылки, в том числе о якобы устроенных активистами движения Black Lives Matter провокациях.
Вице-президент Института Катона по коммуникациям Кристин Брукс в разговоре с «Коммерсантом» отказалась пояснить, связана ли отставка Илларионова с его высказываниями.
На сайте Института Катона Илларионов указан уже как бывший сотрудник.
О проверке института в отношении Илларионова из-за его записи в блоге сообщило 12 января издание Politico.
Оно отметило, что риторика Илларионова существенно отличается от официальной позиции Института Катона по поводу событий 6 января. В заявлении, опубликованном 7 января, институт назвал штурм Капитолия «прямой атакой на Конституцию США, верховенство права и нашу конституционную республику».