Бывший советник Путина Андрей Илларионов сообщил об увольнении из Института Катона из-за поста о штурме Капитолия

Бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов сообщил об увольнении из , где он работал старшим научным сотрудником. Об этом Илларионов написал в своем ЖЖ.

«Как сообщил мне вице-президент Института, причиной является содержание постскриптумов, присоединенных к моему посту в этом блоге „Поджог Рейхстага“ — 2021», — сказано в записи.

В посте, о постскриптумах к которому речь, Илларионов назвал протесты на Капитолийском холме 6 января 2021 года мирными, а штурм Капитолия — ловушкой.

Постскриптумы в посте содержат видеоролики и ссылки, в том числе о якобы устроенных активистами движения Black Lives Matter провокациях.

Вице-президент Института Катона по коммуникациям Кристин Брукс в разговоре с «Коммерсантом» отказалась пояснить, связана ли отставка Илларионова с его высказываниями.

На сайте Института Катона Илларионов указан уже как бывший сотрудник.

О проверке института в отношении Илларионова из-за его записи в блоге сообщило 12 января издание Politico.

Оно отметило, что риторика Илларионова существенно отличается от официальной позиции Института Катона по поводу событий 6 января. В заявлении, опубликованном 7 января, институт назвал штурм Капитолия «прямой атакой на Конституцию США, верховенство права и нашу конституционную республику».