Институт Катона решил проверить слова своего сотрудника Андрея Илларионова о штурме Капитолия. Он назвал его ловушкой полиции

начал проверку в отношении своего старшего научного сотрудника, бывшего советника Владимира Путина по экономике из-за его записи в блоге, посвященной беспорядкам в Вашингтоне, сообщает Politico.

В своей публикации от 8 января Илларионов назвал протесты на Капитолийском холме 6 января мирными, а штурм Капитолия ловушкой, которую полиция устроила после провокации со стороны представителей Демократической партии США и активистов .

Кроме того, Илларионов заявил, что в ряды протестующих проникли представители антифа, обвинил руководство Демократической партии в стремлении «установить в стране свое монопольное господство», а также сравнил штурм Капитолия с поджогом Рейхстага в 1933 году, которым нацисты воспользовались для преследования Компартии и установления полномасштабной диктатуры. Он также заявил, что протестующие, вошедшие в здание Капитолия, «безусловно» не нарушили Конституцию США.

Как указывает Politico, риторика Илларионова существенно отличается от официальной позиции Института Катона — на следующий день после штурма Капитолия, 7 января, организация выпустила заявление, в котором назвала случившееся «прямой атакой на Конституцию США, верховенство права и нашу конституционную республику».

Представитель Института Катона Кори Уэлен сообщила Politico, что заявление Илларионова обсуждает руководство организации, в том числе с самим Илларионовым. «Насильственное нарушение конституционных процессов неприемлемо и должно быть безоговорочно отвергнуто, — заявила она. — Власть толпы — это не путь к свободе. Попытка насильственно удержать побежденного президента у власти наносит удар по основному положению Конституции о защите прав и свобод американского народа».