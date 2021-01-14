Суд в Челябинске оправдал двух участников митинга «Он нам не царь». Прокуратура просила для них 3,5 года тюрьмы

Центральный районный суд Челябинска оправдал участников митинга «Он нам не царь» Оксану Еремину и Юрия Варушина с правом на реабилитацию. Об этом сообщает «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Андрея Лепёхина.

43-летнюю Еремину и 26-летнего Варушина (волонтера штаба Навального) обвиняли в том, что они участвовали в прорыве полицейского оцепления во время акции «Он нам не царь» в Челябинске.

Акция «Он нам не царь» в Челябинске Mediazona

Следствие квалифицировало их действия как хулиганство по предварительному сговору по политическим мотивам. По версии следователей, Еремина и Вашурин «умышленно совершили грубое нарушение общественного порядка», выражая неприязнь к президенту России Владимиру Путину и желая причинить вред его политической деятельности.

Обвинение просило для Ереминой и Вашурина по три с половиной года лишения свободы.

5 мая 2018 года, после инаугурации Владимира Путина, по всей России прошли акции протеста «Он нам не царь». Их организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального. В Челябинске протестующие во время шествия столкнулись с полицейским оцеплением и прорвали его.

Вашурин заявил, у него не было умысла «совершать столкновение с сотрудниками полиции», он «не предполагал, что дойдет до такой крайности». Еремина предположила, что дело завели именно на нее, потому что она была одета в ярко-розовое пальто, которое хорошо видно на видеозаписях с митинга.