Росстат решил учитывать каршеринг и подписки при расчете инфляции. Меховые шапки и ковры из корзины уберут
Источник: Росстат
Росстат изменил список товаров и услуг, цены на которые отслеживают для расчета инфляции. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В новом перечне — 556 позиций, это на 36 больше, чем в предыдущем варианте.
Росстат, среди прочего, добавил в список:
- каршеринг
- подписки на онлайн-сервисы (в том числе видеосервисы)
- санитарно-гигиенические маски
- антисептик для рук
- одноразовые шприцы
- медицинские услуги (в том числе МРТ и компьютерную томографию)
Из корзины расчета инфляции исключили меховые шапки, кнопочные мобильные телефоны, наборы мягкой мебели и ковры. Как пояснил Росстат, эти товары перестали пользоваться спросом.
Цены товаров и услуг из списка, о котором идет речь, Росстат отслеживает ежемесячно. В ведомстве добавили , что это стало первым большим обновлением перечня за последние годы.