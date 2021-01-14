Росстат решил учитывать каршеринг и подписки при расчете инфляции. Меховые шапки и ковры из корзины уберут

Росстат изменил список товаров и услуг, цены на которые отслеживают для расчета инфляции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В новом перечне — 556 позиций, это на 36 больше, чем в предыдущем варианте.

Росстат, среди прочего, добавил в список:

каршеринг

подписки на онлайн-сервисы (в том числе видеосервисы)

санитарно-гигиенические маски

антисептик для рук

одноразовые шприцы

медицинские услуги (в том числе МРТ и компьютерную томографию)

Из корзины расчета инфляции исключили меховые шапки, кнопочные мобильные телефоны, наборы мягкой мебели и ковры. Как пояснил Росстат, эти товары перестали пользоваться спросом.

Цены товаров и услуг из списка, о котором идет речь, Росстат отслеживает ежемесячно. В ведомстве добавили , что это стало первым большим обновлением перечня за последние годы.