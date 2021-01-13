Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа. Тот заранее отказался

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса применить к Конституции США, чтобы отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти из-за .

Чтобы применить поправку, Пенс и большинство членов администрации президента должны признать, что Трамп не способен успешно исполнять свои обязанности.

Сам Майк Пенс до голосования направил спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси письмо, в котором заявил, что не станет применять 25-ю поправку, поскольку это не соответствует интересам нации. Он заявил, что пришло время «объединить страну» перед инаугурацией избранного президента США, демократа Джо Байдена.

Ожидается, что 13 января палата представителей проголосует за резолюцию об импичменте Трампу по обвинению в подстрекательстве к мятежу против американского правительства. К голосованию за импичмент помимо представителей Демократической партии готовы присоединиться пятеро республиканцев.

Дональд Трамп ранее заявил, что запущенная процедура импичмента продолжает «величайшую охоту на ведьм». По его мнению, это может расколоть страну.

Дональд Трамп станет первым президентом США, которого дважды подвергли импичменту.