Дональд Трамп назвал запущенную против него процедуру импичмента «продолжением величайшей охоты на ведьм» и заявил, что не хочет продолжения насилия в связи с подведением итогов президентских выборов. Об этом сообщает CNN.

«Импичмент вызывает ужасный гнев. Но я не хочу никакого насилия», — сказал Трамп, выступая перед журналистами.

за что трампа хотят отстранить В палату представителей внесли резолюцию об импичменте Трампа. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу

В текстовом онлайне Reuters о последствиях штурма Капитолия также был опубликован ответ Трампа на вопрос, чувствует ли он ответственность за произошедшее. По мнению Трампа, были «абсолютно уместными». Агентство удалило эту запись примерно через десять минут после публикации.

Bloomberg приводит эти же слова Трампа, утверждая при этом, что тот таким образом «отверг любую ответственность» за штурм здания Капитолия.