Интернет-энциклопедия «Википедия» опубликовала список из 100 статей на русском языке, наиболее часто посещаемых в 2020 году.

Первая десятка списка выглядит так:

Среди материалов «Википедии», написанных в 2020 году, наиболее популярными стали сразу несколько статей про пандемию коронавируса, а также статьи про поправки к Конституции РФ и про конфликт в Нагорном Карабахе.

Среди материалов, написанных до 2020 года, больше всего просмотры выросли у статей про коронавирусы, президентские выборы в Беларуси, российского премьер-министра Михаила Мишустина и пандемию.

В 2019 году в десятку самых популярных русскоязычных статей «Википедии» попали, в частности, статьи про Путина, аварию на Чернобыльской АЭС, сериал «Игра престолов» и президента Украины Владимира Зеленского (статья про него стала самой популярной за год).