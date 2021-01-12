Интернет-энциклопедия «Википедия» опубликовала список из 100 статей на русском языке, наиболее часто посещаемых в 2020 году.
Первая десятка списка выглядит так:
- Пандемия COVID-19 (38 945 просмотров в день)
- Коронавирусы (20 833 просмотра в день)
- YouTube (15 866 просмотров в день)
- Путин, Владимир Владимирович (12 716 просмотров в день)
- Россия (12 273 просмотра в день)
- COVID-19 (10 211 просмотров в день)
- Список умерших в 2020 году (10 068 просмотров в день)
- ВКонтакте (9652 просмотров в день)
- Испанский грипп (9565 просмотров в день)
- Москва (9333 просмотра в день)
Среди материалов «Википедии», написанных в 2020 году, наиболее популярными стали сразу несколько статей про пандемию коронавируса, а также статьи про поправки к Конституции РФ и про конфликт в Нагорном Карабахе.
Среди материалов, написанных до 2020 года, больше всего просмотры выросли у статей про коронавирусы, президентские выборы в Беларуси, российского премьер-министра Михаила Мишустина и пандемию.
В 2019 году в десятку самых популярных русскоязычных статей «Википедии» попали, в частности, статьи про Путина, аварию на Чернобыльской АЭС, сериал «Игра престолов» и президента Украины Владимира Зеленского (статья про него стала самой популярной за год).