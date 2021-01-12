Роскомнадзор составил восемь протоколов из-за отсутствия маркировки СМИ-«иноагента» на сайтах «Радио Свобода»

Роскомнадзор составил восемь протоколов о нарушении СМИ-«иноагентами» правил маркировки распространяемой ими информации (статья 19.34.1 КоАП). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Протоколы составлены из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах. В ближайшие дни протоколы поступят в суд для принятия решения о штрафах.

Статья 19.34.1 КоАП предусматривает для должностных лиц штраф 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 500 тысяч рублей.

На какие СМИ составлены протоколы, Роскомнадзор не уточняет. 30 декабря «Интерфакс» сообщил, что уведомления о составлении протоколов за отсутствие маркировки СМИ-«иноагента» получила корпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».

СМИ-«иноагенты» должны сопровождать свои материалы маркировкой с указанием своего статуса. Как утверждает Роскомнадзор, такая норма «призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств».

Сейчас в российский реестр СМИ-«иноагентов» включены чешское информационное агентство Medium-Orient, корпорация «Радио Свобода/Свободная Европа» и , а также «Голос Америки».

В конце декабря Минюст впервые включил физических лиц в список СМИ-«иноагентов» (закон, позволяющий это сделать, был принят еще годом ранее). В реестр попали правозащитник Лев Пономарев, журналисты «Радио Свобода» Людмила Савицкая и Сергей Маркелов, главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин, петербургская художница и активистка Дарья Апахончич.