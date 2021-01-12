Двух сотрудников полиции Капитолия отстранили от работы за предполагаемую причастность к беспорядкам

Двух сотрудников полиции Капитолия отстранили от работы за предполагаемую причастность в беспорядках 6 января 2021 года, сообщает CNN.

По словам конгрессмена Тима Райана, которого цитирует сайт телеканала, один из отстраненных офицеров сделал селфи с протестующими, которые прорвались в Капитолий.

Второй полицейский надел кепку с надписью «Сделаем Америку снова великой» и позволил протестующим пройти через здание Капитолия, рассказал Райан.

Он добавил, что под следствием из-за поведения во время беспорядков находятся 10-15 полицейских Капитолия, но деталей Райан не знает.

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