Двух сотрудников полиции Капитолия отстранили от работы за предполагаемую причастность к беспорядкам
Источник: CNN
Двух сотрудников полиции Капитолия отстранили от работы за предполагаемую причастность в беспорядках 6 января 2021 года, сообщает CNN.
По словам конгрессмена Тима Райана, которого цитирует сайт телеканала, один из отстраненных офицеров сделал селфи с протестующими, которые прорвались в Капитолий.
Второй полицейский надел кепку с надписью «Сделаем Америку снова великой» и позволил протестующим пройти через здание Капитолия, рассказал Райан.
Он добавил, что под следствием из-за поведения во время беспорядков находятся 10-15 полицейских Капитолия, но деталей Райан не знает.
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