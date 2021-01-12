Действующий президент США Дональд Трамп утвердил режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне и распорядился направить дополнительные федеральные силы, чтобы обеспечить безопасность перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена 20 января.

Как сообщается на сайте Белого дома, режим ЧС продлится с 11 по 24 января. В этот период Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях будет определять, мобилизовать и предоставлять по своему усмотрению оборудование и ресурсы, необходимые для смягчения последствий ЧС. Чрезвычайные меры защиты обеспечат за счет федерального финансирования.

Власти Вашингтона вводили режим ЧС 7 января после того, как сторонники Дональда Трампа . После этого мэр Вашингтона Мюриэл Боузер попросила министерство внутренней безопасности США ввести дополнительные меры, чтобы обеспечить безопасность в городе перед инаугурацией.

Национальная гвардия США готова задействовать до 15 тысяч военных для обеспечения безопасности в Вашингтоне во время инаугурации, сообщил глава бюро национальной гвардии Дэниел Хокансон.

11 января мэр Вашингтона Мюриэл Боузер, а также губернаторы двух соседних штатов Мэриленд Ларри Хоган и Вирджинии Ральф Нортэм призвали жителей США не приезжать в Вашингтон на инаугурацию Джо Байдена в связи с «жестоким мятежом» 6 января и продолжающейся пандемией коронавируса.

Ранее ФБР США предупредило, что ультраправые активисты готовят с 16 по 20 января вооруженные протесты в столицах всех американских штатов и в Вашингтоне.