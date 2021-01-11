ФБР предупредило о готовящихся вооруженных протестах во всех американских штатах

В период с 16 по 20 января в столицах всех американских штатов и в Вашингтоне планируются вооруженные протесты, следует из доклада Федерального бюро расследований (ФБР), с которым ознакомились телеканал ABC и Yahoo News.

Протесты, по данным Бюро, готовят ультраправые активисты. Отчет ФБР выпустило 29 декабря 2020 года, за неделю до того, как сторонники президента США Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий.

В тот день, 6 января 2021 года, конгрессмены должны были утвердить результаты президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

По данным ФБР, «о готовности совершить насилие в поддержку своей идеологии» заявили «некоторые последователи» антиправительственного ультраправого движения Boogaloo bois. Как пишет Yahoo News, «общенациональный вооруженный марш» движение надеется провести 17 января.

В столкновениях в Вашингтоне 6 января погибли пять человек. Прийти к зданию Капитолия в знак несогласия с итогами выборов призвал Трамп, после чего в палату представителей конгресса США внесли резолюцию об импичменте.

В резолюции содержится одно обвинение — в подстрекательстве к мятежу. Как сказано в ее тексте, «президент Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты».