HBO снимет продолжение «Секса в большом городе». С тремя из четырех главных героинь оригинального сериала

На стриминговом сервисе HBO Max выйдет продолжение известного сериала «Секс в большом городе», сообщает Variety.

В продолжении снимутся три из четырех актрис, сыгравших главные роли в «Сексе в большом городе», — Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Ким Кэтролл в новом проекте принимать участия не будет.

Ночью 11 января Паркер, Никсон и Кэтролл выложили в соцсетях тизер нового проекта.

Продолжение будет рассказывать о жизни героинь «Секса в большом городе» 20 лет спустя. Проект получил название «And Just Like That…». В нем будет 10 получасовых эпизодов. Съемки начнутся в Нью-Йорке весной 2021 года.

Сериал «Секс в большом городе» выходил на канале HBO в 1998-2004 годах. В 2008 и 2010 годах в продолжение сериала были сняты два полнометражных фильма.

О том, что HBO планирует снять продолжение «Секса в большом городе», неофициально сообщилось в декабре 2020 года.