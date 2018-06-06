Секс в каком городе? Тест «Медузы» к 20-летию лучшего сериала про женскую дружбу (и секс)!

6 июня 1998 года, 20 лет назад, на американском канале HBO вышел первый эпизод сериала «Секс в большом городе» — истории четырех незамужних подруг, которые ищут счастье в личной жизни в огромном Нью-Йорке. Сериал получил семь премий «Эмми», восемь премий «Золотой глобус» и 11 премий «Гильдии киноактеров». К юбилею любимого сериала «Медуза» предлагает своим читателям вспомнить о судьбах главных героинь.