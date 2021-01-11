Частная клиника «Медси» начала прививать москвичей от коронавируса

Сеть частных клиник «Медси» начала вакцинацию от COVID-19 препаратом «Спутник V», пишет VTimes.

Вакцина бесплатна, прием врача-терапевта перед введением препарата стоит 1850 рублей.

Осмотр обязателен на обоих этапах вакцинации («Спутник V» — двухдозный препарат), сообщается на сайте «Медси». Препарат можно получить при наличии временной или постоянной регистрации в Москве.

В сети клиник изданию VTimes сообщили, что вакцинация началась 24 декабря, к 11 января прививку в «Медси» получили 615 человек.

«Спутник V» клинике предоставляет правительство Москвы, коммерческое использование препарата пока невозможно, уточнили в организации.

Московский департамент здравоохранения предложил частным клиникам проводить вакцинацию от COVID-19 в декабре 2020 года, писали «Ведомости». Чтобы получать препарат от правительства Москвы, клиники должны быть подключены к Единой медицинской информационно-аналитической системе, загружать в нее данные о прошедших вакцинацию пациентах, а также самостоятельно перевозить вакцину со склада и обеспечить условия ее хранения.

Вакцинацию от коронавируса в Москве и в регионах России начали в декабре 2020 года. Создатели «Спутника V» сообщили, что к 9 января 2021-го прививку сделали полтора миллиона человек. Федеральный штаб по борьбе с коронавирусом такую статистику не публиковал.