Трамп пообещал передать полномочия Байдену, но отказался признать результаты выборов

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что в установленный срок передаст полномочия Джо Байдену, которого Конгресс официально признал победителем выборов.

«Несмотря на то, что я полностью не согласен с итогами выборов, и факты подтверждают это, тем не менее 20 января произойдет упорядоченный переход [президентских полномочий — прим. „Медуза“]», — цитирует CNN заявление Трампа.

«Хотя это и конец величайшего первого срока в президентской истории, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой», — добавил Трамп.

Конгресс США на совместном заседании верхней и нижней палат в ночь на 7 января официально утвердил победу кандидата от демократов Джо Байдена на выборах президента США, состоявшихся в ноябре.

Соратники Трампа по Республиканской партии безрезультатно пытались оспорить результаты голосования в некоторых штатах.

Заседание Конгресса был остановлено на несколько часов из-за того, что сторонники Трампа ворвались в здание парламента на Капитолийском холме в Вашингтоне. При штурме Капитолия погибли, по последним данным, четыре человека.