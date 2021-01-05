В Великобритании снова ввели карантин из-за коронавируса. Людям разрешено выходить из дома только в экстренных случаях

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении карантина из-за коронавируса на территории Англии. Он начал действовать с 5 января и продлится по крайней мере до середины февраля, сообщает BBC News.

Людям можно покидать дома только в экстренных случаях. Такими считаются физические упражнения, покупка продуктов и предметов первой необходимости, обращение за медицинской помощью и поездки на работу при отсутствии возможности работать из дома.

Школы, колледжи и университеты перейдут на дистанционное обучение, при этом детские сады продолжат работу. Спортивные сооружения на свежем воздухе закроются. Ресторанам можно будет торговать навынос едой, но не алкоголем.

О введении карантина с 5 января также объявили власти Шотландии. Режим, соответствующий карантину, действует сейчас также в Северной Ирландии и Уэльсе.

Первый карантин в Великобритании действовал с марта по май 2020 года, второй — с ноября по декабрь. После него власти вводили локальные ограничения в регионах с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой.

В сентябре в Великобритании обнаружили новый, более заразный штамм коронавируса. Из-за него ряд стран, в том числе Россия, в декабре временно закрыл авиасообщение с Великобританией.

В последние семь дней в Великобритании регистрировали более 50 тысяч новых случаев ежедневно. В британских больницах сейчас находится больше людей с COVID-19, чем во время первого пика эпидемии весной 2020 года.

8 декабря в Великобритании стартовала вакцинация от коронавируса. По данным на 27 декабря, первую дозу вакцины получили 944 тысячи жителей страны.