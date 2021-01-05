Правительство России подготовило проект указа о создании фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Он будет финансироваться за счет увеличения ставки НДФЛ для россиян с доходом выше пяти миллионов рублей в год. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании по социальным вопросам.

Вначале я хотел бы сказать, что у меня на столе лежит проект указа о создании фонда — мы договаривались об этом — фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими, так называемыми орфанными, заболеваниями. Мы решили назвать этот фонд «Круг добра».

Путин добавил, что в фонд, как и планировалось, будут направлять весь годовой доход от повышения ставки НДФЛ — 60 миллиардов рублей.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Минздрав предварительно сформировал список из 30 заболеваний, при которых будет помогать фонд. Детям будут предоставлять лекарства (на них потратят наибольшую часть бюджета фонда — 47 миллиардов рублей), а также медицинские изделия и средства реабилитации.

Предполагается, что в категорию детей, которые должны будут получить лечение, должны попасть четыре тысячи наших маленьких пациентов.

Владимир Путин в июне 2020 года предложил повысить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для тех, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. Он пообещал направить все средства от реформы — до 60 миллиардов рублей в год — на помощь больным детям.

Закон о повышении ставки НДФЛ был подписан в ноябре 2020-го.