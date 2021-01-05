Bellingcat расследует причастность возможных отравителей Навального к еще одному покушению и двум смертям активистов и политиков

Bellingcat расследует возможную причастность предполагаемых сотрудников ФСБ, отравивших политика Алексея Навального, к смертям журналиста и политика , а также к отравлению политика . Эту информацию «Дождю» подтвердил журналист Bellingcat Христо Грозев.

Все они имеют определенные элементы совпадений, которые требуют дополнительного расследования. Но я не хочу пока на сегодняшний день называть никаких имен. Особенно имена мертвых людей, потому что для их семей это может быть роковой день, если мы скажем, что это может быть связано с этой группой ФСБ. Поэтому, не имея на 100% доказательств, я не готов так говорить. Но эти совпадения — одни из тех, которые мы расследуем очень подробно.

По словам Грозева, уже есть свидетельства, позволяющие предположить, что предполагаемая группа из ФСБ участвовала в операции на Северном Кавказе, в рамках которой могла убивать местных политиков и журналистов.

Хочу сказать, что у нас есть алгоритм, который позволяет нам найти порог, выше которого уже нельзя называть это просто случайностями и совпадениями. Но этот алгоритм есть только на путешествия, он основан на поездках — он требует как минимум три таких поездки. И по некоторым из этих людей, которых вы назвали [Куашев, Исаев и Кара-Мурза], есть уже три поездки.

Христо Грозев — основной автор расследования об отравлении Навального, которое Belligcat провел вместе с The Insider, CNN и Der Spiegel. Расследователи пришли к выводу, что Навального отравила «Новичком» группа оперативников ФСБ. Их личности авторы расследования установили с помощью анализа баз данных авиапассажиров и биллинга сотовых телефонов.

31 декабря Грозев опубликовал информацию о более чем 500 поездках десяти предполагаемых сотрудников ФСБ, восемь из которых фигурировали в расследовании про отравление Навального.

1 января Грозев заявил , что информация о передвижениях возможных участников группы ФСБ дает основания полагать, что они могут быть причастны еще к трем отравлениям и двум покушениям. Подробностей Грозев не привел.

В опубликованном Грозевым списке поездок нашли совпадения со временем и местами смерти журналиста Тимура Куашева, а также лидера лезгинского национального движения «Садвал» Руслана Магомедрагимова и лидера чеченских сепаратистов Доку Умарова.