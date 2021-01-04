В России за сутки выявили 23 351 случай ковида — минимум с середины ноября. Санкт-Петербург впервые обогнал Москву по числу заболевших за день
Источник: Стопкоронавирус.рф
В России за сутки зафиксирован 23 351 случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с вирусом.
Наибольшее число новых случаев выявлено в Санкт-Петербурге (3 657), Москве (3 591), Московской области (1250).
Всего с начала эпидемии заболели 3 260 138 человек.
За прошедшие сутки умерли 482 человека. Общее число умерших от ковида, по данным оперативного штаба, достигло 58 988 человек
Количество выявленных случаев ковида за день стало минимальным с 18 ноября, когда было обнаружено 20 985 новых заболевших. Весь декабрь в России фиксировалось от 26 до 29 тысяч случаев ежедневно. Рекордное значение было 24 декабря — 29 935 случаев.