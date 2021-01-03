Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов сообщил, что 3 января в московском метро начали работать женщины — машинисты поездов. Поезда под их управлением будут ходить по Филевской линии метро.

Машинистка в электродепо «Фили» московского метрополитена Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В феврале 2020 года в Москве открыли курсы подготовки для женщин-машинистов московского метро. К обучению приступили 25 женщин, но, судя по сообщению департамента транспорта, только 12 из них вышли на работу в метро.

Женщины получили право работать машинистами поездов 1 января. В этот день в России более чем в четыре раза — с 456 до 100 — сократили перечень профессий, опасных для женщин. По новым правилам, женщины среди прочего могут работать боцманом, шкипером или матросом на судне, водителем трактора или дальнобойщиком.

Женщины — машинисты поездов работали в московском метро еще в советское время. В 2000 году правительство России запретило женщинам работать машинистами, но, как сообщал телеканал «Москва 24», последняя женщина-машинист Наталья Корниенко уволилась из метро в 2014 году.

Правка. Первоначально новость вышла под заголовком «В московском метро появились первые женщины — машинисты поездов». На самом деле первые женщины-машинисты начали работать в метро еще в годы СССР. Редакция приносит извинения.

Как женщины работали на «опасных» профессиях Для женщин в России закрыты 456 видов работ. Дальнобойщица, помощница капитана и капитан — о том, как они преодолели этот запрет