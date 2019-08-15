Минтруд составил новый перечень запретных для женщин работ. В него вошли сто профессий

Министерство труда и социальной занятости утвердило новый перечень работ, которыми в России официально запрещено заниматься женщинам.

В список вошли 100 производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин. В предыдущем варианте перечня, действовавшем почти 20 лет, было 456 пунктов.

Среди работ, запрет на которые будет снят для женщин с 1 января 2021 года, машинист электропоезда и водитель-дальнобойщик. Работать машинистами бульдозеров и грейдеров женщинам по-прежнему запрещено.

В настоящий момент действует перечень запретных для женщин работ, утвержденный в 2000 году. Неоднократно на разном уровне, в том числе со стороны профсоюзов и самого Минтруда, предлагалось скорректировать этот список.