Петр Порошенко назвал себя инициатором операции, закончившейся задержанием 33 бойцов ЧВК Вагнера в Белоруссии

Бывший президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что задержание 33 бойцов ЧВК Вагнера в Белоруссии стало следствием спецоперации спецслужб, которые пытались выманить их из России на Украину. Такое заявление он сделал в эфире «5 канала».
В конце июля 2020 года, накануне президентских выборов в Белоруссии, под Минском были задержаны 33 гражданина России. Власти Белоруссии назвали их бойцами ЧВК Вагнер и обвинили их в подготовке к участию в массовых беспорядках.
Российские дипломаты заявляли, что задержанные были сотрудникам охранного предприятия, которые ехали транзитом через Белоруссию на работу по контракту. В середине августа 32 из 33 задержанных (кроме одного, у которого был, помимо российского, еще и белорусский паспорт) выслали в РФ.
Украина просила власти Белоруссии экстрадировать россиян, но эта просьба была проигнорирована.
По словам Порошенко, он лично санкционировал эту операцию как верховный главнокомандующий в конце 2018 года, но она сорвалась из-за предательства «конкретных лиц» в украинском руководстве, когда президентом уже был Владимир Зеленский.
Порошенко призвал создать специальную следственную комиссию, чтобы выяснить причины провала операции и наказать виновных.
О том, что украинские спецслужбы пытались выманить бойцов ЧВК Вагнера на Украину для суда за участие в конфликте в Донбассе, но из-за утечки данных россияне были преждевременно арестованы в Белоруссии, в конце августа писали «Украинская правда» и «Цензор.нет». По данным изданий, Зеленский отказался проводить расследование утечки в своем окружении.
Еще до украинских СМИ об участии Службы безопасности Украины в инциденте писала «Комсомольская правда». В версии газеты говорилось, что целью операции было не выманить бойцов на Украину, а ухудшить отношения между Россией и Белоруссией.