Петр Порошенко назвал себя инициатором операции, закончившейся задержанием 33 бойцов ЧВК Вагнера в Белоруссии

В конце июля 2020 года, накануне президентских выборов в Белоруссии, под Минском были задержаны 33 гражданина России. Власти Белоруссии назвали их бойцами ЧВК Вагнер и обвинили их в подготовке к участию в массовых беспорядках.

Российские дипломаты заявляли, что задержанные были сотрудникам охранного предприятия, которые ехали транзитом через Белоруссию на работу по контракту. В середине августа 32 из 33 задержанных (кроме одного, у которого был, помимо российского, еще и белорусский паспорт) выслали в РФ.

Украина просила власти Белоруссии экстрадировать россиян, но эта просьба была проигнорирована.