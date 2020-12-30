Телеканал ТНТ решил закрыть реалити-шоу «Дом-2» из-за того, что проект стал убыточным, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» гендиректор холдинга Александр Жаров.

Проекту «Дом-2» исполнилось более 15 лет. И, безусловно, предельно популярный в начале своего, да и в середине, на пике своего развития, он стал серьезно терять аудиторию в последние годы. И последние два года стал нерентабельным. То есть, проект достаточно дорогой, и он начал приносить телеканалу убытки. Попытки изменить что-то внутри формата не привели к успеху.

Жаров подчеркнул, что закрыть проект «Дом-2» решило руководство телеканала ТНТ, а холдинг «Газпром-медиа» это поддержал, «потому что мы четко видели, сколько мы денег на нем теряем».

18 декабря телеканал ТНТ объявил, что закроет реалити-шоу «Дом-2», который показывали в течение 16 лет. Финал «Дома-2» пройдет на ТНТ вечером 30 декабря.