Honda прекратит поставки автомобилей в Россию в 2022 году

Автоконцерн Honda в течение 2022 года прекратит поставки новых автомобилей на российский рынок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление «Хонда Мотор Рус» (российская «дочка» японской компании).

Решение в компании объяснили стратегией развития бизнеса «в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности».

В декабре 2020-го компания сообщила, что к концу 2022 года «европейская линейка Honda будет полностью электрифицирована».

В российском подразделении «Хонды» уточнили, что компания продолжит послепродажное обслуживание автомобилей в РФ, а также «рассчитывает сохранить присутствие» на российском рынке мотоциклов.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с января по ноябрь 2020 года в России продали 1383 новых автомобиля марки Honda. Это на 15% меньше, чем за тот же период годом ранее. За 2019 год японский концерн продал в России, по данным АЕБ, 1836 автомобилей, что на 64% меньше, чем в 2018-м.