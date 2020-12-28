Росстат: в ноябре в России умерли почти на 79 тысяч человек больше, чем годом ранее

В ноябре 2020 года в России умерли 219 872 человека. Такие данные приводит Росстат.

По сравнению с ноябрем 2019 года в стране зафиксировано на 56% смертей большей (дополнительная 78 541 смерть).

При этом, по данным Росстата, коронавирус стал основной причиной смерти 19 626 человек. Еще в 3 984 случаях его наличие не было лабораторно подтверждено, но он также предполагается как основная причина. 2 178 человек умерли от других болезней, на течение которых повлиял коронавирус, еще у 9 857 умерших был диагностирован ковид, но на наступление смерти он никак не повлиял.

Таким образом, считает Росстат, коронавирус прямо или косвенно повлиял на смерть 25 788 человек — что составляет треть от прироста смертности к ноябрю 2019 года.

Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, за 11 месяцев 2020 года смертность увеличилась на 13,8%, при этом 81% от этого прироста связан с коронавирусом.

В октябре количество смертей в России, по данным Росстата, превысило прошлогодние показатели на 30,3% (47 777 дополнительных смертей). От коронавируса или его последствий, по данным ведомства, за этот месяц умерли 15 607 человек.

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