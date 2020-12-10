Росстат: количество смертей в октябре в России на 30% превысило прошлогодний показатель. Избыточная смертность с начала пандемии превысила 138 тысяч человек

В России в октябре умерли на 47777 человек или на 30,3% больше, чем за тот же месяц годом ранее. Об этом сообщает Росстат.

Лидерами по стали Москва (3254 человека), Самарская область (2269 человек), Ростовская область (2240 человек), Челябинская область (2145 человек) и Алтайский край (1780 человек).

При этом, по данным того же ведомства, от коронавируса или его последствий в октябре умерли всего 15 607 тысячи человек.

Избыточная смертность за все время пандемии с марта по октябрь, по данным Росстата, составила 138 325 человек.

Избыточные смерти в 90–100% случаях так или иначе связаны с заражением коронавирусом, об этом свидетельствуют отчеты немногих регионов, где данные об избыточной смертности подробно проанализированы (например, этим с апреля занимается департамент здравоохранения Москвы). Сами данные о смертности попадают в Росстат из загсов, которые выдают свидетельства о смерти родственникам умерших. Считается, что это самые точные данные, но публикуются они через 35–40 дней после окончания каждого месяца — это в условиях эпидемии очень большая задержка.