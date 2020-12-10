Росстат: количество смертей в октябре в России на 30% превысило прошлогодний показатель. Избыточная смертность с начала пандемии превысила 138 тысяч человек

В России в октябре умерли на 47777 человек или на 30,3% больше, чем за тот же месяц годом ранее. Об этом сообщает Росстат.
Лидерами по избыточной смертности стали Москва (3254 человека), Самарская область (2269 человек), Ростовская область (2240 человек), Челябинская область (2145 человек) и Алтайский край (1780 человек).
При этом, по данным того же ведомства, от коронавируса или его последствий в октябре умерли всего 15 607 тысячи человек.
Избыточная смертность за все время пандемии с марта по октябрь, по данным Росстата, составила 138 325 человек.
Избыточные смерти в 90–100% случаях так или иначе связаны с заражением коронавирусом, об этом свидетельствуют отчеты немногих регионов, где данные об избыточной смертности подробно проанализированы (например, этим с апреля занимается департамент здравоохранения Москвы). Сами данные о смертности попадают в Росстат из загсов, которые выдают свидетельства о смерти родственникам умерших. Считается, что это самые точные данные, но публикуются они через 35–40 дней после окончания каждого месяца — это в условиях эпидемии очень большая задержка.