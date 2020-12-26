Япония (одна из стран, куда можно улететь из России) объявила о закрытии границ

Правительство Японии объявило, что запретит въезд иностранцев из любых стран из-за того, что в стране обнаружили новый — «британский» — штамм коронавируса, который на 70% заразней других вариантов вируса.

Въезд закроют с 28 декабря 2020 года и до конца января 2021 года, сообщает Nikkei. Гражданам Японии и иностранцам с видом на жительство разрешат вернуться в страну.

По состоянию на 26 декабря в Японии выявили семь случаев заражения новым штаммом коронавируса, в том числе один человек заразился внутри страны, пишет Kyodo.

26 декабря в Японии зарегистрировали 3877 случаев коронавируса, что стало максимальным значением с начала пандемии. Рекордные показатели регистрируют в стране четвертый день подряд. Всего вирус в Японии выявили у более 219 тысяч человек.

Япония входила в число стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, прерванное в конце марта. Самолеты из России стали выполнять рейсы в Японию 1 ноября.

В сентябре в Великобритании обнаружили новый, более заразный штамм коронавируса. К середине декабря с этим вариантом вируса было связано уже две трети случаев заражения в Лондоне.

С 20 декабря власти Великобритании из-за нового штамма усилили антиковидные ограничения. В то же время многие страны, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией.

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Рассказываем все, что пока известно о новом — «британском» — штамме коронавируса Что это вообще такое? Есть ли этот штамм в России? Правда ли, что он более заразен? Поможет ли от него вакцина?

Больше о новом штамме коронавируса

Рассказываем все, что пока известно о новом — «британском» — штамме коронавируса Что это вообще такое? Есть ли этот штамм в России? Правда ли, что он более заразен? Поможет ли от него вакцина?