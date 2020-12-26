У Эдварда Сноудена родился сын

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден стал отцом. Его супруга Линдси Миллс опубликовала в твиттере совместную фотографию пары с ребенком (его лицо закрыли эмодзи).

С Рождеством, малыш

«Самый большой подарок — это любовь, которую мы разделили», — написал Сноуден в твиттере, репостнув сообщение жены.

У Эдварда Сноудена и Линдси Миллс родился сын, сообщил «Интерфаксу» адвокат Сноудена Анатолий Кучерена. «Здоровье матери и младенца отличное», — сказал он, не вдаваясь в детали.

Время и место рождения ребенка, как и его имя, пока неизвестны.

В 2013 году Эдвард Сноуден передал журналистам данные о программах слежки АНБ и ЦРУ за американскими гражданами. После этого он сбежал из страны и обосновался в России. В США бывшему сотруднику АНБ грозит 30 лет тюрьмы за разглашение секретных сведений.

В октябре 2020 года Сноуден получил в России бессрочный вид на жительство. В ноябре он вместе с женой подал документы на получение российского гражданства.