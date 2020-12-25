К бывшей жене Сергея Фургала пришли с обыском

Оперативники пришли с обыском в квартиру бывшей жены экс-губернатора Хабаровского края Ларисы Стародубовой, сообщили ТАСС и РИА Новости, ссылаясь на источники.

Обыски провели в рамках расследования дела о попытке хищения средств металлургического завода «Амурсталь» — 25% предприятия принадлежит Стародубовой. Это уже третий обыск у Стародубовой, сообщил ТАСС собеседник в окружении семьи бывшего губернатора Хабаровского края.

В июле в один день с задержанием Сергея Фургала следователи задержали депутатов законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова, которых обвинили в покушении на мошенничество на заводе «Амурсталь» и арестовали. Оба ранее входили в руководство завода: Козлов работал заместителем директора по безопасности, Кузнецов — гендиректором «Торэкс-Хабаровск» (юридическое лицо «Амурстали»).

Уголовное дело о покушении на мошенничество возбудили по заявлению представителя мажоритарного акционера «Амурстали» . Тот в феврале купил долю в «Амурстали» у бывшего партнера Фургала , который находится в СИЗО «Лефортово». После покупки у Бальского возник корпоративный конфликт с Ларисой Стародубовой.

В декабре следователи задержали бухгалтера ООО «Торэкс» Галину Алейникову, которая, по версии следствия, вместе с соучастниками собиралась похитить более 305 миллионов рублей у ООО «Торэкс-Хабаровск», создав несуществующую кредиторскую задолженность.

В сентябре Сергей Фургал заявил, что генерал-майор Следственного комитета Юрий Буртовой, который ведет его дело, оказывал на него давление, добиваясь признания вины. Так, он угрожал, что его бывшую супругу Ларису Стародубову и приемную дочь Катерину привлекут к уголовной ответственности по статье о мошенничестве и отправят в СИЗО «Лефортово», где находится сам Фургал.