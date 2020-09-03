Сергей Фургал рассказал об угрозах генерала СК, который обещал отправить в СИЗО его дочь и бывшую жену

Бывший губернатор Хабаровского края , обвиняемый в организации двух убийств, заявил в Басманном суде Москвы, что генерал-майор СК , который ведет его дело, оказывал на него давление, добиваясь признания вины. Об этом из зала суда, где рассматривается вопрос о продлении срока ареста Фургала, сообщает корреспондент «Медузы».

По словам Фургала, это произошло, когда адвокатов не было рядом. Он утверждает, что следователь пригласил его, чтобы показать досудебное соглашение с бывшим деловым партнером Фургала , арестованным по делу экс-губернатора.

Затем, как говорит Фургал, Буртовой начал угрожать, что его бывшую супругу Ларису Стародубову и приемную дочь Катерину привлекут к уголовной ответственности по статье о мошенничестве и отправят в СИЗО «Лефортово» (там же находится и Фургал).

Фургал заявил, что в отношении него фабрикуется уголовное дело. Он назвал уголовное преследование политически мотивированным.

Бывший губернатор также попросил уважать мнение жителей Хабаровского края, которые на многотысячных митингах требуют открытого разбирательства. В ответ представитель прокуратуры Сергей Бочкарев заявил, что Фургал решил использовать в своих интересах общественные движения в крае. «Сегодня я вижу, что он прозрел, он посмотрел на публичные демонстрации и вдруг пришел к выводу, что он великий государственный деятель», — сказал прокурор.

Сергей Фургал также отметил на заседании, что 2 сентября СК предъявил ему обвинения в организации убийства бизнесмена Евгения Зори, застреленного в 2004 году, без соответствующего решения суда. 16 лет назад хабаровская прокуратура прекратила уголовное преследование Фургала по делу Зори из-за отсутствия доказательств, а суд пока не принял решения об отмене этого постановления.

Фургал сделал такое заявление после того, как прокурор попросил закрыть судебное заседание от слушателей. Фургал и его защита выступили против этого, но суд поддержал ходатайство прокуратуры.

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