Сергею Фургалу предъявили обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори

Следственный комитет предъявил бывшему губернатору Хабаровского края обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори, застреленного в 2004 году. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Фургал, утверждает источник ТАСС, не признает свою вину. Адвокат Фургала Борис Кожемякин пока не стал комментировать предъявление обвинения, объяснив, что «дал подписку о неразглашении данных следствия».

31 августа «Коммерсант» сообщил, что СК почти два месяца не может предъявить бывшему губернатору обвинения в организации убийства бизнесмена, поскольку в 2004 году прокуратура Хабаровска вынесла постановление, прекратившее уголовное преследование Фургала по делу Зори из-за отсутствия доказательств.

Уголовно-процессуальный кодекс позволяет отменить постановление о прекращении уголовного преследования, вынесенное более года назад, только по решению суда. 31 июля Басманный суд Москвы отменил постановление прокуратуры, но адвокаты Фургала подали апелляцию на это решение. Заседание в Мосгорсуде по этому вопросу намечено на 21 сентября.

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